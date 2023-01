Black Panther: Wakanda Forever, svelata la data d'uscita su Disney Plus!

Dopo essere arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo alla fine dello scorso novembre, Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo del franchise, e il primo dopo la morte prematura di Chadwick Boseman, al quale è dedicato, ha quasi esaurito la sua permanenza e si prepara a debuttare in streaming. Ecco quando uscirà su Disney+.

Attraverso un'anteprima presa direttamente dal layout presente sulla piattaforma digitale, possiamo leggere che l'arrivo in streaming di Black Panther: Wakanda Forever è previsto per il 1° febbraio prossimo. Dopo aver totalizzato la cifra di 820 milioni al box-office internazionale, la pellicola nuovamente diretta da Ryan Coogler è sicuramente un successo commerciale, anche se gli introiti sono stati nettamente inferiori al primo capitolo e la spesa del budget è invece aumentata.

Comunque, il secondo Black Panther ha raccolto anche il plauso della critica e soddisfatto gli appassionati di questo franchise all'interno del MCU (possiamo rimandarvi anche alla nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever).

Inoltre, Black Panther: Wakanda Forever è diventato il cinecomic "al femminile" col più alto incasso a livello domestico: i dati parlano di cifre superiori a quelle di Captain Marvel, di Wonder Woman e di Black Widow nei territori del Nord-America, visto che il sequel di Black Panther ha guadagnato sul mercato interno ben 439 milioni di dollari, una cifra che permette al film con Letitia Wright di sorpassare di slancio quelle del film MCU con Brie Larson (426,8 milioni), del film DC con Gal Gadot (412,8 milioni) e quella del prequel con Scarlett Johansson e Florence Pugh (183,65 milioni, un numero comunque fortemente influenzato dalla pandemia).

Nel frattempo, per altre novità dal box office, Avatar 2 ha superato ufficialmente Spiderman No Way Home in Italia, raggiungendo in due settimane la cifra che il film MCU aveva conquistato nel corso di tutta la sua programmazione. Nonostante lo strapotere di Avatar La via dell'acqua, Top Gun Maverick è stato l'incasso più alto del 2022.