Black Panther: Wakanda Forever, lo straziante addio a T'Challa nel nuovo trailer ufficiale

L'ombra di Chadwick Boseman aleggerà su questo Black Panther: Wakanda Forever dal primo all'ultimo frame: è questo il messaggio che ci recapitò prevedibilmente il primo trailer del film di Ryan Coogler, e questo è il messaggio che il nuovo trailer rilasciato proprio pochi minuti fa sembra voler confermare con ancora più forza.

Dopo le nuove immagini di Riri Williams pubblicate da Marvel nei giorni scorsi, infatti, il trailer di Black Panther: Wakanda Forever rilasciato questo pomeriggio ci ricorda non solo la messa in vendita dei biglietti per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ma ci permette anche di commuoverci ancora una volta nel ricordo dell'indimenticato attore di Ma Rainey's Black Bottom.

Nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever trovano infatti spazio alcune scene che fanno chiaro riferimento ad un Paese in un lutto per la perdita del suo amatissimo leader, ma c'è ovviamente anche tanto altro, a partire dall'arrivo di Namor direttamente da Atlantide all'esordio di quello che sembrerebbe essere il nuovo Black Panther, ruolo che a questo punto dovrebbe essere affidato alla Shuri di Letitia Writght.

Commozione e tanta azione in questo trailer, dunque, per un film che sembra promettere davvero bene: e voi, che impressioni avete al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Namor, intanto, pare proprio che il personaggio di Tenoch Huerta sarà un mutante a tutti gli effetti.