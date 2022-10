Black Panther Wakanda Forever: la storia di Re T'Challa in 3 episodi tie-in Marvel Legends

Prima di tornare nel mondo del Wakanda con l'attesissimo Black Panther Wakanda Forever, gli spettatori potranno rivivere le gesta di Re T'Challa di Chadwick Boseman e di altri eroi africani nel nuovo tie-in in 3 parti per il progetto Marvel Legends.

La breve docu-serie esclusiva di Disney+ si collegherà a Wakanda Forever con riepiloghi speciali che rivisiteranno le avventure dei leggendari guerrieri wakandesi King T'Challa (Chadwick Boseman), la principessa Shuri (Letitia Wright) e il generale Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje: gli episodi di Black Panther di Marvel Studios Legends saranno in streaming su Disney Plus a partire da venerdì 4 novembre, una settimana prima dell'uscita Black Panther: Wakanda Forever nelle sale cinematografiche nord-americane l'11 novembre - in Italia l'attesa invece sarà più breve, dato che Black Panther: Wakanda Forever uscirà il 9 novembre al cinema.

I tre nuovi episodi di Marvel Studios Legends metteranno in evidenza gli aspetti chiave dei personaggi di Black Panther, utilizzando filmati tratti da Captain America: Civil War del 2016, Black Panther, Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019. Disney+ descrive così Marvel Studios Legends: Black Panther: "Mentre il Marvel Cinematic Universe continua ad espandersi, Marvel Studios Legends celebra ciò che è accaduto prima. Rivisita gli eroi epici, i cattivi e i momenti dell'MCU in preparazione alle tanto attese nuove storie che stanno per arrivare. Marvel Studios Legends intreccia i numerosi fili che costituiscono l'impareggiabile Marvel Cinematic Universe".

Ricordiamo che stando alle prime stime del box office per Black Panther Wakanda Forever, il film potrebbe entrare nella top5 dei migliori debutti di sempre per il Marvel Cinematic Universe: continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.