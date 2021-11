Black Panther: Wakanda Forever, stop alle riprese: Letitia Wright ancora infortunata

Stop temporaneo sul set di Black Panther Wakanda Forever: le riprese del film Marvel sono state interrotte causa prolungato infortunio di una delle sue star, Letitia Wright.

Ricordate come lo scorso agosto riportavamo dell'infortunio di Letitia Wright sul set di Black Panther 2? E di come questo non avrebbe dovuto influire sul normale procedere delle riprese? Ebbene, pare che invece non sarà così.

Diverse settimane fa, sul set di Boston, l'attrice aveva avuto un piccolo incidente realizzando uno degli stunt del film, ed era stata portata subito in un ospedale locale, nel quale però si era trattenuta solo Brevemente.

Si parlava infatti di "infortuni minori", e non si prevedevano stop alla produzione legati a questo particolare avvenimento. Tant'è che le riprese sono andate avanti senza di lei, mentre la ragazza è tornata in Inghilterra dove ha passato le ultime settimane.

Tuttavia, pare che ora sia necessaria una pausa per permettere all'attrice di riprendersi del tutto, così da poter tornare al meglio sul set. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si interromperanno dunque nella settimana del Ringraziamento, per poi riprendere nei primi mesi del 2022 (non è stato precisato esattamente quando).

A dispetto dell'interruzione però, il sequel di Black Panther dovrebbe comunque uscire al cinema nel mese di luglio 2022.