Black Panther: Wakanda Forever, la star di Shuri: 'Una lettera d'amore a Chadwick Boseman'

Che Black Panther: Wakanda Forever dovesse fare i conti con la tragica e prematura morte di Chadwick Boseman, era cosa evidente. E pure ci eravamo accorti dei tanti riferimenti sparsi in omaggio all'attore. Ma ora la Letitia Wright che interpreta Shuri spinge ulteriormente. È quasi la ragion d'essere di tutto il film.

Il D23 ha offerto tanti di quegli aggiornamenti dal lato Marvel Studios, da far passare quasi in sordina (paradossalmente) le uscite più ravvicinate. In fatto di grande schermo, gli aggiornamenti più incoraggianti li hanno ricevuti i Thunderbolts ma anche l'inedito horror Werewolf by Night, compreso il fatto se sarà un crossover con Moon Knight. Ma anche il lato serial non scherza, con la nuova trama svelata per Echo e gli avanzamenti sull’esperimento metacinematografico di Wonder Man. In tutto questo marasma, il prossimo film in uscita già ottenuto gran parte del suo materiale promozionale.

Stiamo ovviamente parlando di Black Panther: Wakanda Forever, che già nei vari trailer aveva offerto diversi riferimenti particolarmente commoventi a Chadwick Boseman, scomparso ormai da due annate all’età di soli 43 anni. Ma ora l’attrice Letitia Wright, che nel film interpreta la Shuri sorella di T’Challa, ha spinto ulteriormente su questo binaorio dal Tonight Show con Jimmy Fallon: “Sento che per me è un bellissimo contributo all'eredità di Chadwick" – ha esordito. Interrogata su un suo infortunio sul set, ha approfondito il discorso.

"È occorsa una situazione sfortunata. Mi ci sono voluti tre mesi per riprendermi, quindi sono tornata a casa, ho rimesso in sesto la mia mente, mi sono rimessa in sesto dal punto di vista della guarigione e poi sono tornata sul set e ho finito il mio lavoro ancora più forte. Sentivo che era tutta una lettera d'amore per Chadwick. Ogni giorno sul set ho concentrato le mie energie su ogni scena da dedicare a lui. Volevo regalare l'eccellenza a questo film in modo che potesse essere orgoglioso". Considerato tutto l’amore nei suoi confronti che è stato investito su questo film, lo sarebbe di certo.