Black Panther Wakanda Forever, una star giura segretezza: 'Non so chi è la Pantera donna'

Chi sarà la nuova Black Panther donna? A meno di leak clamorosi sul livello di quelli di Spider-Man: No Way Home, probabilmente questa domanda troverò una risposta solo all'interno delle sale cinematografiche e di certo non sarà il cast di Black Panther: Wakanda Forever a fare spoiler.

In una recente intervista con il magazine online TMZ, l'attrice e stuntman Janeshia Adams-Ginyard, che interpreta uno dei membri di Dora Milaje del franchise MCU, ha fatto orecchie da mercante riguardo all'argomento dell'eredità di T'Challa, storico protagonista della saga interpretato dal prematuramente scomparso Chadwick Boseman. A domanda specifica su chi si cela sotto la maschera della nuova Pantera Nera donna, l'attrice ha infatti risposto: "Non lo so. Guarda, amo il mio lavoro. Quindi devo dire che non ne so assolutamente nulla. Quel trailer era figo, però, vero? Ci sono un sacco di scene con Namor, un sacco di roba sott'acqua. Quel trailer era davvero figo. A proposito della tua domanda la mia risposta è questa: amo il mio lavoro e spero che la Marvel faccia un milione di film, e personalmente vorrei continuare a farne parte. Ecco la mia risposta!".

In Black Panther: Wakanda Forever, i protagonisti saranno chiamati alle armi per difendere il proprio territorio e le proprie preziose riserve naturali da numerose forze d'invasione, che vorrebbero approfittare della morte di re T'Challa per attaccare la fittizia nazione africana del MCU. Ancora una volta scritto e diretto da Ryan Coogler, il film include nel cast i ritorni di Letitia Wright come Shuri, Danai Gurira come Okoye, Lupita Nyong'o come Nakia, Winston Duke come M'Baku, Angela Bassett come Ramonda e Martin Freeman come Everett Ross, oltre alle new entry Tenoch Huerta come Namor, Dominique Thorne come Riri Williams/Ironheart, Michaela Coel come Aneka, Mabel Cadena come Namora e Alex Livinalli come Attuma.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà in Italia dal 9 novembre prossimo. Nel frattempo, a proposito di spoiler, scoprite questo nuovo poster di Black Panther Wakanda Forever che potrebbe aver svelato l'arco narrativo di Okoje.