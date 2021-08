Black Panther: Wakanda Forever, Shuri avrà un ruolo più importante nel futuro dell'MCU?

È ancora troppo poco quello che sappiamo su Black Panther: Wakanda Forever: i dettagli relativi al film su cui grava la pesantissima eredità di Chadwick Boseman sono ancora tenuti sotto chiave, ma qualcosa potrebbe esser trapelato relativamente al futuro di uno dei suoi protagonisti.

Stiamo parlando di Shuri: il personaggio interpretato da Letitia Wright (che, per inciso, ha recentemente sofferto un infortunio sul set di Black Panther: Wakanda Forever) potrebbe infatti andare incontro a un'importante evoluzione dopo il nuovo capitolo dell'MCU ambientato in Wakanda.

Stando ad alcuni report diffusi in queste ultime ore, infatti, Wright avrebbe già degli accordi con Marvel per un impiego più massiccio nel futuro del franchise. Al momento non sono ancora trapelati dettagli più precisi, ma la cosa ha ovviamente dato adito ai sogni dei tanti fan che sperano sia Shuri ad occupare il posto lasciato vacante da T'Challa.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere più Shuri nel futuro dell'MCU? Pensate sia effettivamente lei il nome giusto per prendere il posto dell'indimenticabile personaggio interpretato da Chadwick Boseman o pensate che ci siano nomi più adatti per questo compito così delicato? Fatecelo sapere nei commenti! Alcune foto dal set, intanto, suggeriscono la presenza di Valentina Allegra de Fontaine in Black Panther: Wakanda Forever.