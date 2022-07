Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor e atlantidei grazie al merchandise?

È da tempo che si parla della possibile presenza di Namor in Black Panther: Wakanda Forever, ma ancora nulla è stato confermato da fonti ufficiali. Può tuttavia, ancora una volta, essere il merchandise ufficiale a rivelarci gli atlantidei nel film?

Continuano a venir fuori nuovi materiali promozionali di Black Panther: Wakanda Forever, e dopo Shuri e Okoye, sembrerebbe che siano gli atlantidei a essere sotto i riflettori questa volta.

Come segnalato in giro per il web, infatti, delle illustrazioni apparentemente legate al merchandise ufficiale del sequel di Black Panther ci mostrerebbe Attuma, un supervillain nemico di Namor.

"Dal merchandise ufficiale di #BlackPantherWakandaForever! Primo sguardo a #Attuma ! #MCU #Marvel #MarvelStudios #BlackPanther #WakandaForever #Atlantis" si legge nel tweet che trovate anche in cace alla notizia.



E, in un secondo tweet, ecco che appare anche Namor!



"E finalmente... #Namor!!! Il merchandise di #BlackPantherWakandaForever confermerebbe dunque quei leak sfocati per Namor? #BlackPanther #WakandaForever #BlackPanther2 #MCU #Marvel #MarvelStudios " scrive ancora l'account, taggando @TenochHuerta, ovvero l'attore che si dice possa essere stato scelto per la parte.

Non sappiamo, adesso, quanto c'è di ufficiale in tutto ciò, ma di certo questi continui leak e rumor sembrano insistere su un aspetto: nel cinecomic diretto da Ryan Coogler appariranno gli atlantidei.

Vedremo se nei prossimi giorni, magari in occasione del Comic-Con di San Diego, ci verrà rivelato qualcosa in più al riguardo, e se saranno confermate queste voci. Anche perché Black Panther: Wakanda Forever, rimasto orfano del suo protagonista dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, dovrà rispondere già a parecchie domande e quesiti...

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.