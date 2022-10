Black Panther Wakanda Forever, primo sguardo all'armatura di Ironheart nel nuovo teaser

Qualche settimana dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever, e a pochi giorni dall'uscita del film nelle sale italiane, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo teaser dedicato alla storia del prossimo capitolo del MCU.

Come potete vedere nel video disponibile all'interno dell'articolo, il filmato include diverse nuove scene con il Namor di Tenoch Huerta e soprattutto permette ai fan di dare un primo sguardo molto ravvicinato all'armatura di Ironheart, alias Riri Williams, la nuova supereroina interpretata da Dominique Thorne: se nel vederla volare cromata di rosso e alimentata da jet propulsori incandescenti siete stati colti da una sensazione di deja-vu, sappiate che si, Ironheart è un'emulazione Iron Man: la giovanissima ma geniale Riri Williams, infatti, è una fan del lavoro di Tony Stark tanto quanto Ms Marvel lo è di Captain Marvel, e nella storia verrà presentata come una scienziata in erba che è stata in grado di costruire l'armatura tecnologicamente più sofisticata dai tempi di quelle di Tony Stark.

La Riri Williams di Dominique Thorne, tra l'altro, il prossimo anno sarà protagonista di una sua serie stand-alone spin-off di Black Panther: Wakanda Forever, intitolata appunto Ironheart, in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney Plus.

Vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever uscirà in Italia il 9 novembre prossimo. Nel frattempo, potrete rivivere la storia di Tchalla e del Wakanda su Disney Plus con una nuova docu-serie per Marvel Legends.