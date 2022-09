Black Panther: Wakanda Forever, il sequel avrà 'Molto più Wakanda!'

Finalmente abbiamo qualche dettaglio in più sulla trama di Black Panther: Wakanda Forever e Winston Duke, che al D23 ha raccontato qualcosa di nuovo sul prossimo capitolo del franchise, afferma: "Avremo più Wakanda".

Districarsi tra la giungla di news uscite fuori dal D23 della Disney sta diventando sempre più complicato. Numerosi progetti sono stati tirati in ballo durante l'evento fieristico tenutosi a Los Angeles gli scorsi giorni e tra questi si è parlato anche dell' attesissimo Black Panther: Wakanda Forever.

La pellicola dovrà ovviamente fare i conti con la grave perdita della star del primo film Chadwick Boseman, per il quale già è stato annunciato un tributo presente nel sequel in uscita in Italia il 9 novembre. Il seguito aprirà le porte ad una visione molto più ampia del Wakanda, anche se chiuderà definitivamente la storia di T'Challa, come affermato da Winston Duke, il leader della tribù Jabari, M'Baku.

Pur affermando che M'Baku è "ancora molto onesto", Duke ammette che "non è più un leader solitario, bensì sta imparando ad andare avanti. Quindi ha una visione molto ampia e macroscopica di ciò che sta accadendo e credo che potremo vederne di più e capire quanto questo abbia un impatto su di lui". Una prospettiva ampia che passa quindi dal singolo M'Baku all'intera nazione del Wakanda che con la scomparsa del monarca si ritroverà in una situazione di turbolenza e pericolo.

Con una Marvel che ha intenzione di far progredire la storia anche sul piccolo schermo, con serie tv spin off, manca davvero poco per poter entrare nuovamente nel regno di Wakanda.