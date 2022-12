Black Panther Wakanda Forever segna un altro record del 2022 al box-office americano

Nelle sue sole quattro settimane di programmazione ufficiale nelle sale cinematografiche, Black Panther: Wakanda Forever ha già infranto un record per quanto riguarda gli incassi sul mercato casalingo per questo 2022 che si sta avviando alla sua conclusione. Mentre il mondo aspetta il sequel di Avatar, la pellicola Marvel continua a primeggiare.

Secondo quanto riportato da Variety, il box-office americano di Black Panther: Wakanda Forever ha fatto contenti molti esercenti questo fine settimana, visto che la pellicola ha registrato un incasso superiore alle aspettative: 17,6 milioni di dollari per un totale complessivo che è salito a 393,7 milioni di dollari. Questo gli ha permesso di mantenere la prima posizione per il quarto fine settimana consecutivo, battendo il thriller d'azione natalizio Una notte violenta e silenziosa, che ha esordito nelle sale questo fine settimana.

Questo lo rende il primo e unico film del 2022 a mantenere il primo posto per quattro weekend consecutivi, riuscendo lì dove avevano fallito i precedenti tre cinecomic arrivati in sala quest'anno: Black Adam, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e The Batman.

Tuttavia, nonostante questo particolare record, Black Panther: Wakanda Forever non è il film americano numero uno dell'anno. Per il momento è solo al terzo posto, dietro all'altro cinecomic Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia e all'incredibile blockbuster di successo del 2022, ovvero il sequel Top Gun: Maverick. Mentre è molto probabile per la fine dell'anno il sorpasso sulla pellicola che ha visto il ritorno alla regia di Sam Raimi, il sequel di Black Panther molto probabilmente non ruberà il trono alla pellicola campione di incassi con Tom Cruise.

C'è da dire poi che il film Marvel ha avuto strada libera davanti a sé, non avendo incontrato particolare concorrenza nelle sale. Gli unici film in uscita che hanno realmente rappresentato una minaccia per il suo dominio al botteghino durante il mese di novembre sono stati Una notte violenta e silenziosa e il flop Disney Strange World, che appunto ha finito per avere una performance nettamente inferiore al botteghino.

Si è trattato di una stagione molto più fiacca rispetto a quando uscì il sequel di Doctor Strange, detronizzato dopo la terza settimana proprio da Top Gun: Maverick, quest'ultimo rimasto al primo posto per due settimane prima dell'uscita di Jurassic World: Il Dominio, anche se è risalito al primo posto diversi mesi dopo, nel weekend del Labor Day.

Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever.