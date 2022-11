Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler scrive ai fan: 'Vi sono grato'

Black Panther Wakanda Forever continua a fare bene al box office, e per rispondere all'affetto dimostrato dai fan accorsi al cinema per il nuovo film Marvel il regista e sceneggiatore Ryan Coogler ha pubblicato sui social una lettera aperta.

"Gratitudine", è la parola che apre il testo che potete vedere nel post in calce all'articolo, condiviso dagli account ufficiali dei Marvel Studios e di Black Panther: Wakanda Forever. "E' il solo termine che mi viene in mente se penso al supporto che avete dato al lavoro sul nostro film Black Panther: Wakanda Forever. Di gratitudine ne sono colmo. Grazie. Grazie alle persone che hanno comprato in biglietti in anticipo e hanno aspettato fuori dai cinema nel week-end d'apertura. Grazie a coloro che hanno portato le proprie famiglie - ai giovani e ai vecchi. A quelli che hanno organizzato le proiezioni per i più piccoli e i party dopo la visione, a chi ha prenotato le sale per la comunità e gli amici. A chi lo ha guardato più e più volte, e a chi ha incoraggiato gli altri ad andare al cinema."

Il regista ha continuato: "Il nostro film è lungo oltre due ore e mezza, quindi grazie anche per aver rinunciato alla pausa bagno. Il nostro film ha sei diverse lingue parlate, quindi grazie per aver sopportato i sottotitoli. E il nostro film ha a che fare con le emozioni umane più inesplicabili come il lutto: grazie per esservi concessi a questo viaggio emozionale. Abbiamo fatto qualcosa per rendere onore al nostro amico scomparso, che è stato un gigante di questa industria, e abbiamo anche fatto qualcosa per divertire gli amici, le famiglie e gli sconosciuti riuniti in un unico posto, il cinema. Qualcosa che possa essere citato e discusso, dibattuto, qualcosa che le persone potessero sentire a livello fisico ed emotivo."

In chiusura, l'autore ha scritto: "Questo medium non esisterebbe senza il pubblico e vi ringrazio per darmi uno scopo professionale e uno sfogo emotivo. Non vedo l'ora di portarvi nuove storie in futuro."

Black Panther 2 è ora al cinema. Per altre novità, scoprite la dura faida tra Letitia Wright e Hollywood Reporter.