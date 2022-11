Black Panther Wakanda Forever, Ryan Coogler su Chadwick Boseman: 'Era unico'

Il secondo capitolo basato sull'eroe dei fumetti Marvel, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, è finalmente arrivato nelle sale italiane.

Come tutti sappiamo, il film è orfano del suo protagonista Chadwick Boseman, che ci ha lasciato prematuramente nel 2020 a causa di un tumore, diagnosticatogli nel 2016. L'evento ha pesantemente influito sulla pellicola e ha portato alla stesura di una nuova sceneggiatura, come raccontato dal regista Ryan Coogler: "Un idea di partenza si focalizzava sul personaggio che più era stato colpito dalla perdita", ha affermato. “Shuri non era mai stata un giorno senza di lui. Era sempre stato lì, quindi sarebbe stata la più colpita dalla sua morte".

"Chadwick era una persona talmente unica che ora risulta davvero difficile da comprendere per qualcuno che non l'ha mai incontrata o che non ha mai avuto la possibilità di vederla a lavoro", ha dichiarato Coogler a Variety. "E' stata davvero la persona più unica che abbia mai incontrato."

L'attore, vi ricordiamo, ha sempre tenuta nascosta la sua malattia, anche durante le riprese del primo Black Panther e degli altri suoi progetti. "Non ho messo insieme i punti", aveva raccontato a Variety Leticia Wright, l'attrice che interpreta la sorella di T'Challa, Shuri. “Era molto riservato. Voleva proteggerci sempre. Questo è tutto ciò che posso dire".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nuovo punteggio di Rotten Tomatoes di Black Panther.