Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams e Shuri nelle nuove foto dal set

La produzione dell'attesissimo Black Panther: Wakanda Forevere di Ryan Coogler è cominciata da alcune settimane, e adesso grazie all'intervento di Cosmic Circus possiamo mostrarvi alcune nuovissime foto dal set del cinecomic Marvel Studios che mostrano vecchi e nuovi protagonisti del cinecomic.

Poche ore fa abbiamo potuto ammirare un video di un adrenalinico inseguimento in auto, ma il nuovo materiale trapelato ora online grazie al sito sopra citato mostra il ritorno di Letitia Wright nei panni di Shuri, sorella di T'Challa con un ruolo ora fondamentale nel sequel e anche la new entry Riri Williams interpretata da Dominique Thorne, personaggio che debutterà nel MCU prima dell'arrivo di Ironheart su Disney+ come confermato giusto qualche giorno fa.



Potete vedere le foto al seguente link.



Le riprese di stanno comunque svolgendo attualmente al MIT, presso Cambridge, nel Massacchusetts. Un inviato di Cosmic Circus ha avuto modo di raccontare quanto visto durante le riprese diurne del film, spiegando:



"In una scena vediamo Riri Williams parlare fuori dallo Stratton Center con un altro studente maschio. La scena era piuttosto veloce. Dominique Thorne indossava una camicetta grigia. Il ragazzo - bianco - in indossava una maglietta rosso scuro. La scena prevedeva che i due parlassero, lei si allontanasse poi con il cellulare e rispondesse. Molto corta".



Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale americane l'8 luglio 2022.