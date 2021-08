Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams nelle nuove foto dal set!

Proseguono le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, il sequel di Black Panther diretto da Ryan Coogler. La settimana scorsa la troupe ha girato diverse sequenze all'MIT, con Dominique Thorne immortalata in alcune foto dal set. L'attrice interpreterà Riri Williams e avrà un ruolo fondamentale all'interno della trama del film.

Il personaggio di Williams possiede un intelletto geniale e nei fumetti ha creato la sua armatura Ironheart con materiali rubati all'MIT. Qualche giorno è stato pubblicato un video di inseguimenti sul set di Black Panther 2.



Al momento non ci sono grosse novità sulla trama del film che rimane tuttora piuttosto nebulosa. L'unica certezza è che Chadwick Boseman non sarà sostituito; l'attore, scomparso prematuramente nell'agosto 2020, non verrà rimpiazzato in alcun modo e non vedremo quindi T'Challa nel film.

Riri Williams è un personaggio molto interessante e intrigante, in grado di costruire un'armatura così sofisticata e degna delle migliori creazioni di Tony Stark.

Tanto che il suo personaggio è proprio Ironheart, al quale sembra sia stato riservato uno spazio molto ampio all'interno del film.

Nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate novità maggiormente approfondite sul progetto, magari con la diffusione di materiale utile a comprendere meglio quelle che saranno le dinamiche intorno alle quali verteranno i personaggi del film.



Due giorni fa Letitia Wright ha subito un infortunio sul set del film.