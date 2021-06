Black Panther: Wakanda Forever, le riprese sono iniziate: parla Kevin Feige

Black Panther: Wakanda Forever, sequel di Black Panther, ha iniziato la produzione nella giornata di ieri ai Pinewood Studios di Atlanta. L'annuncio del primo ciak è arrivato direttamente dal presidente dei Marvel Studios e direttore creativo di Marvel Entertainment, Kevin Feige, al Black Widow Global Fan Event di Los Angeles.

"Chiaramente è molto emozionante senza Chad" ha spiegato Feige a Variety "Ma tutti sono molto entusiasti di riportare il mondo di Wakanda al pubblico e ai fan. Lo faremo in un modo che renderebbe orgoglioso Chad".

Nel sequel torneranno Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Danai Gurira e Martin Freeman che ha parlato della segretezza di Marvel Studios.



Chadwick Boseman ha interpretato il ruolo di T'Challa nel primo film di Black Panther - così come in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - ed è scomparso prematuramente nell'agosto 2020 all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon.

"Sarà diverso, ovviamente, senza il nostro re [Chadwick Boseman]... ma so che tutto noi ci dedichiamo a reinventare o portare avanti la sua eredità in questo nuovo Black Panther" ha raccontato Lupita Nyong'o in un'intervista.

Marvel Studios ha confermato che non effettuerà alcun recasting per il personaggio di T'Challa e non inserirà Chadwick Boseman usando la CGI.



Scoprite il nostro approfondimento su Black Panther 2, cercando di capire quello che ci si potrebbe aspettare dal sequel.