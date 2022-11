Black Panther: Wakanda Forever, tutti i riferimenti al resto del Marvel Cinematic Universe

Come ogni altro prodotto targato Marvel Cinematic Universe, Black Panther: Wakanda Forever non rinuncia certo a ribadire più volte la sua appartenenza ad un franchise che va ovviamente ben oltre i confini dello Stato africano dalla tecnologia futuristica: quali sono, dunque, i riferimenti al resto della saga in quest'ultimo capitolo?

Mentre Black Panther: Wakanda Forever straccia Black Adam al box-office, dunque, noi partiamo spediti con il nostro elenco: la prima strizzata d'occhio al mondo al di fuori del Wakanda la troviamo durante un programma della CNN, le cui flash news a scorrimento di informano dell'uscita del primo libro di memorie di un certo Scott Lang (che a breve, ricordiamo, sarà in sala con Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Sempre la CNN ci parla inoltre di un non meglio precisato trattato firmato a New Asgard: data la quasi contemporaneità tra Wakanda Forever e Thor: Love and Thunder, immaginiamo che ora da quelle parti le cose vadano decisamente meglio, vista la possibilità di dedicarsi a un po' di sana diplomazia. Non c'è bisogno, inoltre, di spiegare quanto la presenza stessa di Riri Williams sia un accenno all'MCU che sarà, con la nostra che con Ironheart ha già in arrivo uno show tutto suo.

Altrettanto palese è infine la comparsa di Kilmonger, apparso a Shuri e ricordarle quanto facile sia la via per il lato oscuro, e a rinfrescare a noi la memoria sugli eventi del primo Black Panther. Avevate colto tutti questi riferimenti? Stavolta non era difficile, non trovate? Easter egg a parte, comunque, Lupita Nyong'o si è detta felice delle scene in spagnolo in Black Panhter: Wakanda Forever.