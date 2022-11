Black Panther Wakanda Forever resiste al primo posto nel secondo week-end, ma che crollo!

Black Panther: Wakanda Forever manterrà il primo posto nella classifica dei migliori incassi della settimana anche durante il suo secondo week-end di programmazione, dominando sulle nuove uscite The Menu e She Said, ma conferma anche il trend dei film Marvel del 2022: il crollo del secondo giro.

Il sequel di Ryan Coogler infatti ha incassato altri 17,9 milioni nel suo secondo venerdì, in calo del 79% rispetto alla cifra al giorno di apertura. Le proiezioni per il secondo week-end oscillano ora tra i 65 milioni e i 70 milioni, il che segnerebbe un calo sostanziale del 60% sull'intero fine settimana dopo l'esordio domestico da 181 milioni di dollari, la seconda più grande apertura dell'anno dietro solo a quella di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sempre della Marvel.

Ma non si tratta di una sorpresa: nel corso del 2022, infatti, tutti i titoli Marvel arrivati al cinema hanno fatto registrare ottime partenze nel week-end d'esordio e poi bruschissimi cali nel secondo week-end di programmazione; la speranza ora è che il prossimo fine settimana, che negli States coinciderà con le festività del Ringraziamento, possa risollevare gli incassi del blockbuster, cosa che gli analisti si aspettano. Un ricco week-end della Festa del Ringraziamento potrebbe spingere Black Panther: Wakanda Forever sulla strada per diventare il secondo miglior film dell'anno a livello domestico, dietro Top Gun: Maverick e ovviamente in attesa di Avatar La via dell acqua.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.