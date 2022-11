Black Panther: Wakanda Forever, il regista svela il collegamento tra Iron Man e Ironheart

Da oggi in Italia arriva Black Panther Wakanda Forever, nuovo film dei Marvel Studios che tra le altre cose introdurrà nel Marvel Cinematic Universe Ironheart, una nuova supereroina che già dal nome ricorda molto da vicino il celeberrimo Iron Man.

Nei fumetti, Ironheart e Iron Man sono strettamente collegati dato che Riri Williams (questo il nome del personaggio interpretato dalla giovane attrice Dominique Thorne) costruisce la sua avanzatissima armatura usando la tecnologia di alcune vecchie corazze di Tony Stark. Sebbene nel MCU Iron Man e Ironheart non potranno mai incontrarsi, dato che il supereroe di Robert Downey Jr si è sacrificato durante gli eventi di Avengers: Endgame, il regista di Wakanda Forever Ryan Coogler ha confermato che ci sarà comunque una forte connessione tra i due supereroi:

"Lungi da me fare spoiler, perché so che a parte le stampa nessuno ha ancora visto il film. Ma sì, posso anticipare che ci sarà un legame tra lei e Tony", ha detto Coogler a DesiNerd. "È una connessione un po' complicata. E Riri comunque è un personaggio secondario in questo film, quindi non ci concentreremo solo su di lei. Ma il suo ruolo è comunque importante nell'economia della narrazione, e avremo modo di conoscere diversi dettagli della sua storia." Il regista ha anche aggiunto che il pubblico si immedesimerà molto facilmente con Ironheart: "Mi aspetto che il pubblico si appassioni molto a lei, perché in un certo senso il punto di vista di Riri corrisponderà con quello degli spettatori. È uno dei pochi personaggi principali della storia che non ha alcuna esperienza diretta né con il Wakanda né con il Talokan, quindi rappresenta noi: vede queste cose per la prima volta e reagisce ad esse come farebbe uno spettatore".

Per altri contenuti scoprite il punteggio Rotten Tomatoes di Black Panther Wakanda Forever: il film è in programmazione nei cinema italiani da oggi 9 novembre, distribuito da Disney.