Black Panther Wakanda Forever, è record del mese di novembre: ma vince Doctor Strange

Come previsto nei giorni scorsi dagli analisti di settore, il risultato ottenuto da Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato irraggiungibile per Black Panther Wakanda Forever, che con un debutto da 180 milioni di dollari è diventato il secondo miglior esordio del 2022.

Con un totale nazionale di 180 milioni di dollari da 4.396 sale e altri 150 milioni da 50 paesi in giro pe il mondo, il sequel di Ryan Coogler ha ottenuto un lancio globale di 330 milioni di dollari: sia a livello nazionale che globale, solo altri due film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Spider-Man: No Way Home ($260 milioni dom./$601 milioni WW) e il già citato Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($187,4 milioni dom./$452 milioni WW) sono riusciti a fare meglio di Black Panther: Wakanda Forever dall'inizio della pandemia.

Il risultato del film con Letitia Wright è comunque molto buono, e rappresenta un nuovo record d'esordio per il mese di novembre: un debutto da 180 milioni, infatti, è di molto superiore dell'esordio da 158 milioni di Hunger Games: Catching Fire, ovvero il precedente detentore del primato. Quello che bisognerà capire nei prossimi giorni, a questo punto, è se Wakanda Forever avrà o meno la forza per raggiungere No Way Home, Top Gun: Maverick e Jurassic World Dominion diventando il quarto film dell'era post-pandemia ad incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, anche se tutti i recenti film Marvel (fatta eccezione appunto per No Way Home) hanno fatto segnalare grandi esordi seguiti da cali importanti nel secondo week-end.

