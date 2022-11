Black Panther: Wakanda Forever: quando uscirà su Disney Plus il nuovo film Marvel?

Neanche il tempo di riprendersi dalla scena post credit di Black Panther Wakanda Forever, che già i fan hanno iniziato a porsi la nuova domanda che con l'avvento dello streaming tormenta ogni appassionato Marvel: quando uscirà su Disney Plus Black Panther Wakanda Forever?.

Come dicono i personaggi dei film, oggi per voi abbiamo una risposta buona e una cattiva: quella cattiva è che, al momento, Black Panther Wakanda Forever non ha ancora una data d'uscita su Disney Plus, dato che il nuovo film Marvel è arrivato questa settimana al cinema e chiaramente è ancora troppo presto per pensare di spostarlo sulla piattaforma di streaming on demand preferita dai fan della Casa di Topolino (specialmente perché gli analisti sostengono che il sequel di Black Panther sarà uno dei migliori incassi dell anno insieme a Top Gun e Avatar 2); la buona notizia, però, è che possiamo imparare dai precedenti dei Marvel Studios e Disney Plus.

Certo non si tratta di una scienza esatta, ma dopo la pandemia la finestra di esclusiva nelle sale per i film Disney si è abbassata a 45 giorni, e tenendo conto della data d'uscita di Black Panther 2 in Nord-America (11 novembre) quei quarantacinque giorni scadranno il 25 dicembre, il giorno di Natale, praticamente un invito a nozze (o a pranzo, in questo caso) per il sequel di Black Panther, con la Disney che potrebbe voler approfittare immediatamente delle festività per attirare sul proprio servizio di streaming tutti i fan della saga Marvel. In alternativa, tenendo conto che la Disney in passato ha dimostrato di preferire il mercoledì per 'caricare' i film Marvel su Disney Plus, è anche possibile che Black Panther: Wakanda Forever arrivi su Disney+ mercoledì 28 dicembre.

Ma come detto non si tratta di una scienza esatta: per esempio Doctor Strange in the Multiverse of Madness è arrivato 48 giorni dopo la sua uscita nei cinema, mentre Thor: Love and Thunder ci ha messo 63 giorni per debuttare su Disney+ (dato che per il film di Taika Waititi la Disney aspettò i festeggiamenti del Disney Plus Day). Infine, il paragone più immediato potrebbe essere quello con Eternals: il film di Chloe Zhao nel 2021 è uscito nello stesso mese di Wakanda Forever, novembre, ed è approdato su Disney+ a gennaio. La Disney sceglierà una strategia simile per il sequel di Ryan Coogler? Staremo a vedere.

