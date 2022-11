Black Panther: Wakanda Forever, qual è la collocazione nella timeline? Risponde Nate Moore

Quando si tratta di Marvel Cinematic Universe la domanda che ci si pone ad ogni nuovo capitolo è sempre la stessa: come si colloca nella timeline del franchise? Non fa eccezione Black Panther: Wakanda Forever, con il produttore Nate Moore che ha però immediatamente fatto chiarezza sulla questione linea temporale.

Dopo aver parlato delle sue idee per Black Panther 3, infatti, Moore ha spiegato di vedere il film con il quale diremo addio all'indimenticato Chadwick Boseman come contemporaneo ad un altro passaggio chiave di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, vale a dire quell'Ant-Man and the Wasp: Quantumania in arrivo il prossimo anno.

"Questo film è collocato senza dubbio dopo No Way Home e Gli Eterni. Penso che probabilmente sia contemporaneo a Thor: Love and Thunder, per esempio Nuova Asgard esiste nel nostro universo, nel nostro film. E penso sia all'incirca contemporaneo anche ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che arriverà al cinema a febbraio" sono state le parole del produttore.

Vedremo in che modo la posizione nella timeline influenzerà lo svolgersi degli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, o se la cosa non avrà alcun effetto nell'immediato. A proposito di Shuri e soci, comunque, pare sia ancora in alto mare lo sviluppo dello spin-off Kingdom of Wakanda.