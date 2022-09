Black Panther Wakanda Forever: pubblicate nuove immagini con Riri Williams

Dopo che negli scorsi giorni è stata resa nota la durata di Black Panther Wakanda Forever, nelle ultime ore sono state pubblicate delle nuove immagini di Riri Williams e Nakia in attesa dell'uscita nelle sale della pellicola targata MCU.

Empire Magazine ha rilasciato un lungo articolo sul film diretto da Ryan Coogler con le prime immagini di Ironheart/Riri Williams nelle stanze reali di Wakanda. Un'altra foto, invece, ci mostra lo splendido look di Lupita Nyong'o per il funerale di T'Challa.

La morte dell'attore Chadwick Boseman (T'Challa nel primo film del 2018) avvenuta nel 2020 dopo una lunga battaglia contro il tumore al colon, ha animato gran parte delle conversazioni riguardo questa seconda pellciola, che figura come il 30esimo film dell' MCU e ultimo della cosiddetta Fase 4. Allo stesso Kevin Feige sono state poste numerose domande riguardo la 'gestione' della prematura scomprsa di Boseman: "Ci è sembrato che fosse troppo presto per rifare il cast. Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chad e proveremo a potrare avanti l'eredità che ci ha lasciato", ha raccontato il presidente dei Marvel Studios.

Ora però, a poche settimane dall'uscita di Wakanda Forever, si intensifica sempre di più il lavoro promozionale messo in campo dalla Disney, che solo pochi giorni fa ha rilasciato ulteriori immagini di Shuri in abito da cerimonia, presumibilmente durante una scena di lutto per il defunto Re del Wakanda.