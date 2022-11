Black Panther: Wakanda Forever, promosso o bocciato? Svelato il punteggio Rotten Tomatoes

Oggi è il giorno di Black Panther Wakanda Forever in Italia, e in attesa di scoprire come il nuovo blockbuster dei Marvel Studios si comporterà in termini di box office, andiamo a vedere i risultati ottenuti al debutto su Rotten Tomatoes.

Il sequel di Black Panther, ancora una volta scritto e diretto da Ryan Coogler, ha debuttato sul famoso aggregatore di recensioni con un punteggio del 93%, testimone del grande entusiasmo della prima ondata di articoli: tuttavia, con l'aggiunta di nuovi pezzi ufficiali caricati nel sistema, la media si è abbassata di parecchi punti e al momento della stesura di questo articolo Black Panther: Wakanda Forever ha un punteggio di 87% su Rotten Tomatoes: un ottimo risultato, ma più 'freddo' rispetto a quello di apertura.

Per qualche paragone, il primo Black Panther ha ancora oggi un punteggio del 96%, il più alto in assoluto per i film del Marvel Cinematic Universe ma il secondo allargando la classifica anche alle serie tv per Disney Plus (Ms Marvel ha un punteggio del 97%, che lo rende il progetto Marvel Studios col voto migliore di sempre su Rotten Tomatoes). L'87% ottenuto (per ora) da Black Panther: Wakanda Forever è lo stesso punteggio totalizzato da Ant-Man & The Wasp: Quantumania ed è superiore di un solo punto a Moon Knight (86%); oltre ai già citati, i titoli Marvel Studios con una percentuale voti superiore al sequel di Black Panther sono:

Doctor Strange (89%)

Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Spider-Man: Far From Home, Licantropus (90%)

The Avengers, Shang-Chi (91%)

Guardiani della Galassia, Spider-Man: Homecoming, Loki, Hawkeye (92%)

Thor: Ragnarok, Spider-Man: No Way Home (93%)

Iron Man, Avengers: Endgame, What If (94%)

Al di là dei punteggi, comunque, la battaglia più importante per il film Marvel sarà quella al box office: riuscirà Black Panther Wakanda Forever a superare Top Gun Maverick? E Tom Cruise e la Marvel a loro volta sapranno resistere all'assalto di Avatar: La via dell'acqua? Il 2022 sta per concludersi, ma la gara del botteghino è appena cominciata!