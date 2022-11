Black Panther Wakanda Forever prepara il dominio box office: 50 milioni dalle anteprime!

Dopo aver dato un'occhiata al punteggio di Black Panther Wakanda Forever su Rotten Tomatoes, andiamo ad indagare i primi rapporti riguardanti il box office del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Dopo le tantissime lamentele segnalate dagli analisti negli scorsi mesi circa la povertà degli incassi accumulati nelle sale dai film usciti tra l'estate e l'autunno, la stagione invernale sembra pronta a colmare le gravi mancanze della distribuzione, e Black Panther: Wakanda Forever sembra partire fortissimo ancora prima di partire ufficialmente: il film Marvel uscirà negli Stati Uniti venerdì 11 novembre, ma dai numeri fatti registrare dai biglietti venduti per le anteprime di giovedì 10 si parla di un incasso di oltre $45 milioni, forse addirittura 50 milioni. L'Hollywood Reporter, citando una fonte interna alla Disney, segnala che la compagnia prevede un esordio in prevendite inferiore a quello di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma superiore a quello di Thor: Love and Thunder.

Tuttavia le cose cambiano sull'intero week-end di apertura, dato che gli analisti segnalano un potenziale esordio tra i 195 e i 205 milioni per Black Panther: Wakanda Forever, che potrebbe addirittura superare quello del suo precedessore: il film originale, Black Panther, nel fine settimana dal 16 al 18 febbraio 2018 incassò infatti 202 milioni di dollari ed è ancora oggi uno dei più grandi esordi della storia del botteghino nord-americano: la sua run globale terminò ad un totale di 1,34 miliardi. Da segnalare inoltre che Black Panther: Wakanda Forever non uscirà in Cina e in Russia: sarà in grado di fare meglio del suo precedessore? E riuscirà a superare Top Gun Maverick o a battere Avatar 2? Nei prossimi giorni monitoreremo attentamente la situazione, dunque continuate a seguirci.

Black Panther Wakanda Forever esce oggi nei cinema italiani: avete già il biglietto?