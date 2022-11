Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo poster 'consacra' ufficialmente Shuri

Black Panther: Wakanda Forever è un film importante per molti versi, al netto di qualunque giudizio sul valore del film: lo è per il sentito addio di Marvel e dei fan a Chadwick Boseman, lo è per l'introduzione di Namor, ma lo è soprattutto per l'evoluzione di un personaggio chiamato ora a svolgere un ruolo di primaria importanza, ovvero Shuri.

Nonostante Winston Duke parli di un possibile re-casting di T'Challa in futuro, i Marvel Studios hanno infatti dimostrato di avere le idee chiare al riguardo, almeno per il presente e il futuro prossimo: a raccogliere l'eredità dell'indimenticato fratello sarà proprio Shuri, che nel film di Ryan Coogler abbiamo visto per la prima volta indossare il costume di Black Panther.

Una scelta tutto sommato prevedibile, che già il trailer di Black Panther: Wakanda Forever aveva lasciato intuire e che ora, con il nuovo poster ufficiale pubblicato in queste ore tramite i canali social del film, Marvel stessa consacra senza più la paura di cadere nello spoiler, visto il tempo ormai trascorso dall'arrivo in sala dell'ultimo film dell'MCU.

Nel poster in questione vediamo infatti il personaggio di Letitia Wright con indosso proprio il costume che ne fa la nuova protettrice del Wakanda, mettendo in chiaro le cose su ciò che vedremo nell'MCU che sarà. E voi, siete soddisfatti di questa scelta? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, continuano a chiedere a gran voce... Il ritorno del pene di Namor!