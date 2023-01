Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo poster conferma la data d'uscita su Disney+

La data di uscita di Black Panther Wakanda Forever su Disney Plus è stata appena confermata dal nuovo poster ufficiale del più recente cinecomix del Marvel Cinematic Universe, che potete godervi in calce all'articolo.

La locandina, che appunto ribadisce che Black Panther: Wakanda Forever sarà su Disney+ dall'1 febbraio prossimo, mostra tutti i protagonisti del nuovo film di Ryan Coogler, sequel di Avengers: Endgame e del capitolo originale Black Panther, nominato all'Oscar. Inoltre, Disney Plus Italia ci ha confermato che Black Panther: Wakanda Forever si unirà ad altri 16 film del Marvel Cinematic Universe disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+, per offrire agli abbonati una maggiore quantità di immagini con un rapporto d’aspetto ampliato e per un’esperienza di visione immersiva anche nel salotto di casa.



Nell'ultimo capitolo della Fase 4 della saga dei Marvel Studios, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda, messo in difficoltà dall'emergere della nazione sottomarina Talokan guidata dello spietato re Namor. Il film presenta nel cast anche Tenoch Huerta nel ruolo di Namor e Dominique Thorne nei panni di Riri Williams (che tornerà prossimamente nella serie tv sequel spin-off Ironheart), oltre a Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

