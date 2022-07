Black Panther: Wakanda Forever, perché Namor sarà sudamericano?

Qualcuno ha parlato fin da subito di latinwashing dopo la rivelazione che sarà l'attore messicano Tenoch Huerta a interpretare Namor in Black Panther: Wakanda Forever, modificando radicalmente le origini del personaggio e la cultura della stessa Atlantide. Ma dietro ci sono altre ragioni, compresa la DC e Acquaman.

No, i Marvel Studios non hanno forzato un messicano nel ruolo di Namor solo per strizzare l’occhio alle minoranze. Sicuramente, ormai da tempo da Disney promuove un nuovo approccio ai casting capace di integrare geografie attoriali troppo a lungo tenute alle periferie dei grandi blockbuster hollywoodiani. Ma considerato il film in cui si va inserire, il sequel di una pellicola come Black Panther che nel 2018 poté contare su uno o due attori caucasici letteralmente soverchiati dal grande panorama attoriale afroamericano al completo, non si può certo dire che Wakanda Forever dovesse risolvere un problema di mancata inclusività.

Semmai, era la concorrenza a rappresentare l’ostacolo maggiore, prettamente produttivo e riguardante i potenziali risultati al botteghino. Solo quattro mesi dopo dall’uscita del film Marvel – novembre 2022 – arriverà nelle sale il secondo capitolo DC di Acquaman: Il Regno Perduto. Nonostante i film con protagonista Jason Momoa non siano così apprezzati dal pubblico, ancor meno dagli irriducibili fan MCU, la Marvel si troverà quindi a dover introdurre per la prima volta – con i competitor pronti ad aspettarla al varco, sotto questo punto di vista – un regno subacqueo che intende ovviamente rendere cruciale nel futuro dell’universo cinematico.

E non può riuscirci senza applicare un restyling che lo renda diverso e originale rispetto alla DC Comics. Nonostante infatti le grandi differenze fra Acquaman e Namor, fanno entrambi riferimento, nei fumetti, al regno perduto di Atlantide. C’era dunque la necessità, per Marvel, di ricollocare cultura e geografia della sua futura Atlantide, rendendola un’antica civiltà precolombiana, fra Maya e Azteca, tecnologicamente avanzata ma sprofondata negli abissi millenni prima. Da qui, il restyling etnico di Namor e di altri personaggi. Sul caratteristico colore bluastro della pelle, Marvel si mantiene però coerente coi fumetti, nonostante le critiche.

Gran parte dei personaggi mantiene infatti il pigmento, mentre nel caso di Namor la differenza è giustificata dalla sua stessa discendenza: figlio della Principessa Fen di Atlantide e dell'ufficiale britannico Leonard McKenzie, ha una pelle diversa rispetto al resto degli abitanti sottomarini. Come anticipato, il secondo capitolo di Black Panther sarà il prossimo tassello in uscita del Marvel Cinematic Universe dopo Thor Love and Thunder che sta volando al botteghino, con molti che già si chiedono quando e se uscirà Thor 5.