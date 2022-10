Black Panther Wakanda Forever, pensate introdurrà Dottor Destino? Siete in buona compagnia

L'ultimo trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever ha ufficialmente presentato la trama del prossimo film del Marvel Cinematic Universe, spingendo i fan a credere che i Marvel Studios siano pronti ad introdurre il Dottor Destino.

Molti infatti hanno notato come, sebbene Namor sia uno dei primissimi personaggi Marvel, avendo debuttato in Marvel Comics n. 1 del 1939, la sua relazione con il Wakanda e con Black Panther è relativamente recente ed è stata al centro della run dello scrittore Christopher Priest sulla serie a fumetti di Pantera Nera, pubblicata dal 1998 al 2003: proprio in quella saga, incentrata sul conflitto tra il regno di Black Panther e quello di Namor, una terza nazione e un terzo monarca entrò in gioco tra i due contendenti: il Dottor Destino, sovrano di Latveria, un altro dei tanti stati fittizi esistenti all'interno dell'universo Marvel.

Gli appassionati hanno fatto vibrare il proprio senso di ragno alle dichiarazioni di Tenoch Huerta, interprete di Namor nel MCU, secondo le quali il suo personaggio non sarà il villain di Black Panther: Wakanda Forever: il film sembra voler riflettere su cosa sia o diventi davvero una nazione che rimane orfana del proprio sovrano, e a quel punto l'introduzione di un terzo incomodo (Dottor Destino e Latveria) offrirebbe al film un terzo punto di vista, con l'anti-eroe Namor diviso tra i buoni (Wakanda, rimasto senza re) e i cattivi (Latveria, governati da un tiranno).

Naturalmente al momento non ci sono conferme né in un senso né nell'altro, ma con il film di Fantastici Quattro alle porte non sarebbe una sorpresa veder debuttare nel MCU due dei personaggi più importanti del franchise con un po' di anticipo (senza contare il ruolo che Dottor Destino ha ricoperto nel fumetto di Secret Wars, che sarà la base di partenza per Avengers: Secret Wars). Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Black Panther Wakanda Forever uscirà in Italia dal 9 novembre. Per altri contenuti, guardate il nuovo poster di Black Panther Wakanda Forever.