Black Panther Wakanda Forever oggi al cinema: quante post-credits ci saranno? No spoiler

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film dei Marvel Studios nonché capitolo finale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, arriva oggi in tutte le sale cinematografiche italiane, con grandi aspettative nei confronti di un box office che negli ultimi mesi ha faticato non poco.

Secondo gli analisti infatti il sequel di Black Panther sarà uno degli incassi più alti del 2022 a livello globale, insieme a Top Gun Maverick e Avatar La via dell acqua, ma in attesa di scoprire tutti gli esiti della performance al box office del nuovo film prodotto da Kevin Feige, vogliamo rispondere alla domanda che tutti i fan della saga si pongono in questi casi: quante scene post-credit avrà Black Panther: Wakanda Forever? Fate molta attenzione, perché si è creata un po' di confusione al riguardo.

Se avete seguito da vicino la narrazione del marketing del film, infatti, saprete già che la risposta a questa domanda è arrivata qualche settimana fa dal co-produttore dei Marvel Studios Nate Moore, che nel corso di un'intervista promozionale aveva svelato ai fan che Black Panther: Wakanda Forever non avrà una scena post-credit: “Questa volta non ce n’era bisogno. Il tono e la narrazione di questo film sono leggermente diversi da quello a cui siamo abituati. Una volta che il pubblico avrà visto il film, con quel finale che per noi è così poetico, costringere gli spettatori a rimanere seduti per guardare un’altra scena che non ha nulla a che vedere con la nostra storia ci sembrava disonesto. Avengers: Endgame non aveva una scena post credit, allo stesso modo ci siamo resi conto che questo film non ne avesse bisogno”.



Le parole di Nate Moore, però, rischiano di confondere i meno attenti: infatti Black Panther Wakanda Forever avrà una scena mid-credit, una sequenza inserita proprio al termine della sigla. Il paragone con Endgame utilizzato da Moore, dunque, è improprio, dato che il film dei fratelli Russo non includeva nessuna sequenza dopo la conclusione del film, né a metà dei titoli di coda né alla fine. Dunque, quando su Wakanda Forever calerà il sipario, sappiate che (se volete) dovrete rimanere seduti almeno per qualche altro secondo per attendere la conclusione della sigla, che lascerà il posto ad una sola scena mid-credits.

Black Panther: Wakanda Forever esce oggi nei cinema italiani. Per altri contenuti, recuperate il calendario di tutte le prossime uscite Marvel.