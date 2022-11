Wakanda Forever è un successo: alle anteprime supera addirittura il primo Black Panther!

Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale da solamente pochi giorni e il Box Office ha registrato cifre esorbitanti, superando a quanto pare anche il primissimo film del franchise. Finalmente scopriamo i numeri precisi.

Si può parlare di Black Panther: Wakanda Forever come miglior esordio 2022? Eh no, non proprio: è solamente uno dei debutti cinematografici più grandi dell'anno, dopo Thor: Love and Thunder e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che hanno superato i record rispettivamente con $144 e $187 milioni di dollari. Wakanda Forever, almeno, ha decisamente superato il suo predecessore: l'overture del film infatti oscilla trai $185 e i $200 milioni di dollari. Il debutto di Black Panther, invece, aveva registrato 'solamente' $25.2 milioni nelle proiezioni del giovedì. In ogni caso però sappiamo che il film del 2018 è diventato in seguito uno dei re del box office dell'anno - e ci auguriamo che sia lo stesso per Wakanda Forever.

Intanto arriva la notizia della possibilità di uno standalone su Namor: l'introduzione dell' 'uomo pesce' nel franchise potrebbe aprire ad un capitolo interamente dedicato al personaggio. D'altronde è lo stesso Tenoch Huerta a volerlo, ma in una recente intervista ha affermato che serviranno incassi molto alti al botteghino affinché il film possa essere effettivamente contemplabile e realizzabile. Di conseguenza, l'attore ha invitato i suoi fan a comprare dei biglietti...molti biglietti.