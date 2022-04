Black Panther Wakanda Forever, novità su Iron Heart: in arrivo una grossa invasione?

Dopo le dichiarazioni di Anthony Mackie su un possibile cameo del nuovo Captain America in Black Panther Wakanda Forever, in queste ore hanno preso a circolare nuove indiscrezioni sul debutto di Iron Heart e sul suo ruolo nel sequel di Black Panther.

Secondo quanto riportato dal noto portale Murphy's Multiverse, infatti, il ruolo di Iron Heart in Black Panther Wakanda Forever non sarà un semplice cameo ma parte integrante della trama, dato che sarà proprio una delle geniali invenzioni della geniale Dominique Thorne a fungere da 'casus belli' per l'invasione del Wakanda da parte di Namor e del suo esercito. Se le informazioni raccolte e diramate dal solitamente molto preciso Charles Murphy dovessero rivelarsi concrete, allora Iron Heart non sarà solo introdotta nel MCU e rinviata alle prossime puntate, ma ricoprirà un ruolo fondamentale nella trama del film.

Come sappiamo infatti la giovane 'erede di Iron Man' sarà la protagonista di una serie tv standalone già annunciata ufficialmente per il servizio di streaming on demand Disney Plus, e secondo quanto riferito il regista della saga di Black Panther Ryan Coogler è stato coinvolto nel progetto. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che le riprese di Black Panther Wakanda Forever sono terminate qualche settimana fa. Dopo gli ultimi aggiustamenti al calendario Disney, il film ha una data d'uscita fissata per il prossimo 11 novembre.