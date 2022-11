Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore approfondisce l'eredità di T'Challa

Il produttore di Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore, è intervenuto pubblicamente per parlare di alcune decisioni prese in sede di sceneggiatura per il sequel diretto diretto da Ryan Coogler, dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, protagonista del primo film nel ruolo di re T'Challa del regno di Wakanda.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Black Panther: Wakanda Forever.



Il discorso di Moore si sofferma soprattutto sulla scelta del personaggio che avrebbe preso le redini della trama dopo la morte di T'Challa. L'addio a Chadwick Boseman aveva scioccato non solo i fan ma anche i suoi colleghi e amici con i quali l'attore aveva condiviso il set di Black Panther; dal regista Ryan Coogler alle co-star tra cui Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Angela Bassett e Danai Gurira.

"Shuri sembrava la scelta narrativa più organica. Avevamo un'artista che sapevamo avrebbe potuto interpretarla se avesse accettato di farlo. Non abbiamo davvero esplorato altre opzioni in maniera così approfondita perché sembrava proprio la cosa giusta da fare".



Una decisione che ha sorpreso la diretta interessata:"Voleva e vuole fare bene con questo franchise" ha concluso Moore.

Letitia Wright ha meritato di ricevere l'eredità di Chadwick Boseman, secondo Nate Moore:"Un riconoscimento per lei e per il suo spirito".



Su Everyeye potete trovare la recensione di Black Panther: Wakanda Forever, nelle sale dallo scorso 9 novembre.