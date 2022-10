Black Panther Wakanda Forever: il misterioso erede di T'Challa al centro del nuovo poster

Poche ore fa i Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever, il secondo capitolo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista il Wakanda, orfano di Re T'Challa dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman. Ma chi sarà il nuovo Black Panther nella pellicola?

Nel corso delle ultime ore e in generale negli ultimi mesi, i fan hanno speculato molto su chi sarà il personaggio che erediterà il ruolo di Black Panther e il trailer e il nuovo poster non possono che aver alimentato ancora di più i dubbi degli spettatori.

La nuova locandina, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia, vede tutti i personaggi principali come Shuri di Letitia Wright, Namor di Tenoch Huerta, Nakia di Lupita Nyong'o, Okoya di Danai Gurira, la regina madre Ramonda di Angela Bassett e M'Baku di Winston Duke, circondare la nuova Pantera Nera, la cui identità rimane ancora sconosciuta.

E voi cosa ne pensate? Sarà Shuri ad assumere il nuovo ruolo di Black Panther o qualcun altro? Diteci la vostra nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Wakanda Forever arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 novembre e che Tenoch Huerta ha confermato che Namor sarà un mutante nel MCU.