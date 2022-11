Black Panther Wakanda Forever, il minuscolo easter-egg di Ant-Man che è sfuggito a tutti

Se, come prevedibile, Black Panther Wakanda Forever svela chi è la nuova Pantera Nera del MCU, il nuovo film scritto e diretto da Ryan Coogler ha presentato anche un riferimento ad Ant-Man, il supereroe interpretato da Paul Rudd.

Il problema è che l'easter-egg di Ant-Man è talmente piccolo che quasi nessuno se n'è accorto durante il passaggio in sala: per fortuna The Direct ha puntato il dito verso una particolare scena del film che include il famoso presentatore della CNN Anderson Cooper nel ruolo di sé stesso: nei titoli in sovrimpressione del notiziario, si può notare la scritta: "Scott Lang continua il tour a sostegno dell'autobiografia Look Out For The Little Guy", un riferimento al trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania, nel quale veniva accennato al libro scritto da Scott Lang.

In Ant-Man & The Wasp: Quantumania, titolo che darà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang, con Peyton Reed che torna alla regia e Kevin Feige e Stephen Broussard in qualità di produttori.

