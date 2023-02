Black Panther: Wakanda Forever è il miglior esordio di sempre per Marvel su Disney Plus

Black Panther Wakanda Forever ha debuttato su Disney Plus nei giorni scorsi, e lo ha fatto col botto: il sequel dei Marvel Studios, nominato in cinque diverse categorie tra le candidature degli Oscar 2023, ha infatti stabilito il nuovo record di debutto per la piattaforma.

A segnalarlo è proprio Disney Plus, che come potete vedere nel post in calce all'articolo è andata su Twitter e ha ringraziato i fan di tutto il mondo per aver reso Black Panther: Wakanda Forever il miglior debutto assoluto per un film Marvel sulla piattaforma di streaming on demand: sebbene al botteghino globale non sia riuscito a replicare il successo del capitolo originale (né a raggiungere il risultato di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ha chiuso il 2022 dei Marvel Studios davanti a tutti i 'colleghi' cinecomix), Wakanda Forever sta immediatamente rimpolpando la propria popolarità grazie a Disney Plus, un trend molto comune per gli ultimi titoli Disney.

I risultati del debutto sono misurati in base alle ore di riproduzione in streaming nei primi cinque giorni dall'uscita del film sulla piattaforma: Wakanda Forever ha opportunamente dato il via al Black History Month quando ha esordio su Disney Plus lo scorso 1 febbraio, e si tratta sicuramente di un ottimo risultato per la Disney.

Ricordiamo che il prossimo titolo dei Marvel Studios in uscita al cinema sarà Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che debutterà nelle sale italiane dal prossimo 15 febbraio.