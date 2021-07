Black Panther: Wakanda Forever, Michaela Coel entra nel cast del sequel Marvel!

I Marvel Studios hanno assunto Michaela Coel per Black Panther: Wakanda Forever, atteso e misterioso sequel di Black Panther ancora diretto dal regista Ryan Coogler.

I dettagli del personaggio affidato a Michaela Coel sono come al solito tenuti nascosti, ma gli addetti ai lavori affermano che la star ha già raggiunto Ryan Coogler e la sua troupe ai Pinewood Studios di Atlanta, dove le riprese di Black Panther 2 sono iniziate il mese scorso.

Coel è esplosa sui radar di Hollywood nel 2020 con la sua serie HBO Max acclamata dalla critica I May Destroy You, per la quale ha ricevuto quattro nomination agli Emmy. Oltre a scrivere, dirigere e produrre lo show, la Coel ha recitato nella serie nei panni di una scrittrice popolare che elabora il trauma dello stupro nella Londra contemporanea. Tra i suoi altri crediti i programmi Netflix Black Mirror e Chewing Gum e i lungometraggi Been So Long e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Si unisce ad un cast d'esemble che include Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett che probabilmente riprenderanno i loro ruoli dal film originale.

Black Panther 2 uscirà l'8 luglio 2022 e, secondo i rumor, sarà seguito da ben due serie tv spin-off in lavorazione per Disney+: uno sul regno del Wakanda e uno sul personaggio di Okoye. Per altri approfondimenti, ecco tutte le date d'uscita dei nuovi progetti Marvel.