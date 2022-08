Black Panther Wakanda Forever, il merchandising svela l'armatura completa di Ironheart?

Una nuova immagine del materiale promozionale per Black Panther: Wakanda Forever sembrerebbe aver fornito un primo sguardo a quella che sarà presumibilmente la versione finale dell'armatura di Ironheart, la nuova supereroina Marvel 'erede' di Iron Man che debutterà a novembre nel MCU.

Come potete vedere in calce all'articolo, la foto condivise da namecomputron su Twitter rivela una serie di action figure per Black Panther: Wakanda Forever attualmente in vendita su Target: nel set sono incluse anche le figure di Shuri e Namor the Sub-Mariner, interpretati rispettivamente da Letitia Wright - di ritorno nella saga dopo il ruolo in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - e dal debuttante Tenoch Huerta.

Questa non è la prima volta che le immagini dell armatura di Ironheart sono apparse online, anche se in precedenza i presunti leak avevano mostrato solo la cosiddetta versione "Mark 1" della tuta dell'eroe, vale a dire un modello 'work in progress' simile alla corazza originale costruita da Tony Stark nelle fasi iniziali del primo Iron Man di Jon Favreau. Interpretata da Dominique Thorne, ricordiamo che Riri Williams alias Ironheart farà il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever e prossimamente sarà la protagonista di una serie tv standalone in arrivo per Disney Plus.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà il 9 novembre nelle sale italiane.