Black Panther: Wakanda Forever, Marvel ha già scelto un attore per Namor? Gli ultimi rumor

Ricordate i rumor che volevano Namor come personaggio chiave in Black Panther 2? Beh, non sono ancora stati smentiti, e anzi, ora ne abbiamo di nuovi che vorrebbero anche già assegnato il ruolo dell'antieroe.

Sono ormai diversi mesi che si ipotizzava la presenza di Namor il Sub-Mariner nel secondo capitolo della saga di Black Panther diretto da Ryan Coogler, anche se finora non avevamo avuto nessuna conferma (o smentita) al riguardo, e non è certo una sorpresa vedere che più passa il tempo, più la convinzione che il personaggio debutterà nel film si stia solidificando.

C'è chi afferma che lo vedremo come principale antagonista di Black Panther: Wakanda Forever, o chi teorizza che potrebbe essere invece un alleato (forse un po' riluttante) dei Wakandiani in quale che sia la situazione in cui ci si verrà a trovare questa volta, ma in generale l'hype per l'introduzione del personaggio nella pellicola è abbastanza alto.

E mentre dai Marvel Studios non arrivano ancora annunci in merito, sul web sembra circolare ora addirittura la voce che un attore sarebbe stato già ingaggiato per la parte: si tratterebbe, secondo Illuminerdi (via CBR) di Tenoch Huerta (Narcos: Mexico, Escobar).

Non solo, ma Namor non sarebbe l'unico atlantideo in arrivo in Wakanda... Sembrerebbe, infatti, che anche la cugina Namora e il supervillain Attuma dovrebbero mostrarsi nel corso del film.

Come sempre vi invitiamo a prendere tutte queste voci con le pinze, anche perché con la segretezza tipica di casa Marvel, sarà difficile che trapeli altro sulla pellicola se non tramite annunci e comunicati ufficiali. Tuttavia, non è da escludere neanche il contrario... Ma staremo a vedere.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale a luglio 2022.