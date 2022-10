Black Panther: Wakanda Forever, Marvel conferma che ci sarà un salto temporale

Archiviata anche She-Hulk con il suo finale, per il Marvel Cinematic Universe è tempo di dedicarsi completamente alla promozione del suo prossimo film in uscita al cinema: Black Panther: Wakanda Forever. Nella pellicola dovrà essere affrontata la scomparsa di T'Challa (dopo la morte di Chadwick Boseman), dunque sarà presente un salto temporale.

Come confermato dalla stessa Marvel, in Black Panther: Wakanda Forever assisteremo a un salto temporale nella linea narrativa, probabilmente conseguenza diretta della scomparsa di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe (e di Chadwick Boseman nella realtà).

"Ramonda si rende conto che è passato un anno dalla scomparsa di T'Challa e Shuri non sta ancora guarendo, non sta facendo dei progressi per andare avanti in modo sano", ha dichiarato il regista Ryan Coogler nel materiale stampa. "Si ritirano - allontanandosi dalla città, dalla tecnologia - per mettersi comodi senza distrazioni ed eseguire quello che è essenzialmente un rituale di lutto. È in quel momento che compare Namor".

Angela Bassett torna a vestire i panni della Regina Ramonda, mentre Letitia Wright torna a vestire i panni di Shuri. Il secondo trailer di Black Panther 2 rivela l'aspetto della nuova Pantera Nera e, sebbene non sia stato confermato nulla, Shuri sembra la risposta più probabile alla domanda su chi indosserà l'armatura. Per quanto riguarda il salto temporale, al momento non è chiaro dove Wakanda Forever rientri nella linea temporale della Marvel, ma i progetti più recenti del MCU sono ambientati nel 2025.

Il film vedrà anche il Wakanda scontrarsi con Namor, interpretato da Tenoch Huerta. "Lo spero!" Huerta ha dichiarato a Total Film quando gli è stato chiesto se il pubblico avrebbe potuto parteggiare per il suo personaggio come ha fatto con Killmonger, il villain del primo film di Black Panther. "Non cerco mai di confrontarmi con altri attori con i miei personaggi. Ma, ovviamente, è stato un grande antagonista e la gente lo ha amato. Ho amato quel personaggio quando ho visto il primo film di Black Panther. Spero che le persone si impegnino allo stesso modo con Namor".

L'uscita di Black Panther: Wakanda Forever è prevista per l'11 novembre 2022.