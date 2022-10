Black Panther: Wakanda Forever? Per la Marvel è come Il padrino di Francis Coppola

Il Marvel Cinematic Universe è in sviluppo perpetuo, e adesso il finale della prima stagione di She Hulk lascia il campo al prossimo capitolo della saga: l'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever, sequel del candidato all'Oscar Black Panther.

Il film, che sarà l'ultimo capitolo della Fase 4 del MCU, è stato sponsorizzato dal produttore dei Marvel Studios Nate Moore, che durante una nuova intervista con Total Film ha paragonato Black Panther: Wakanda Forever a Il Padrino di Francis Coppola: "So che mi daranno del pazzo, ma ho intenzione di dirlo comunque" ha esordito Moore. "C'è un po' di gangster movie nel sequel di Black Panther. C'è un po' de Il Padrino...So che sembra un delirio, ma quel film era la storia di una guerra tra famiglie. E il nostro nuovo titolo è basato sul fatto che il Wakanda trova una nazione sua pari, il mondo di Talocan di Namor: due nazioni isolazioniste che sono incredibilmente potenti - probabilmente più potenti di qualsiasi altra nazione al mondo, e sono in guerra tra loro, nel tentativo di cercare di capire come possono coesistere. Il film parla di come il Wakanda, provando ad aprire i suoi confini in una certa misura, avrà un impatto inaspettato sul mondo di Namor, e allora Namor va nel Wakanda con una proposta non molto diversa da, sapete, quella che non si può rifiutare. E a quel punto il Wakanda deve capire come negoziare con questa potenza mondiale."

Ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever uscirà il 9 novembre nelle sale italiane: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, vi segnaliamo che Black Panther 2 avrà un salto temporale confermato nelle scorse ore dalla Marvel.