Black Panther: Wakanda Forever, Martin Freeman: Marvel ci fa giurare di tenere il segreto

A pochi giorni delle novità circa una serie tv Disney+ su Okoye, la guerriera wakandiana interpretata da Danai Gurira, l'attore Martin Freeman ha parlato dell'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever nel corso di una recente intervista promozionale.

In una recente apparizione a The One, la star di Black Panther Martin Freeman ha confermato di aver letto la sceneggiatura e di esserne entusiasta, inoltre ha confermato che molto presto si recherà negli Stati Uniti per iniziare a girare le sue scene. "Ovviamente non posso dire nulla a parte il fatto che il film esiste, come avrete intuito!" ha scherzato l'attore. "La Marvel ha fatto giurare a tutti di mantenere il segreto. Ma posso dire che ho letto la sceneggiatura. È molto bella e nei prossimi mesi inizieremo. Andrò negli Stati Uniti e farò le mie scene, non vedo l'ora perché la storia mi ha entusiasmato."

Secondo i report, le riprese di Wakanda Forever dovrebbero iniziare a luglio. Ryan Coogler tornerà come sceneggiatore e regista, e qualche tempo fa ha parlato con Jemele Hill nel suo podcast Unbothered delle difficoltà nel rielaborare la sceneggiatura dopo la morte di Chadwick Boseman. Stando alle prime informazioni ufficiali svelate dai Marvel Studios, il sequel di Black Panther continuerà ad esplorare l'incomparabile mondo di Wakanda e tutti i ricchi e vari personaggi introdotti nel primo film.

Black Panther: Wakanda Forever ha attualmente una data di uscita fissata per l'8 luglio 2022. Black Panther: Kingdom of Wakanda, la serie spin-off per il servizio di streaming on demand, non ha ancora una data di uscita.