Black Panther: Wakanda Forever, Martin Freeman: 'È un po' strano, ma vi piacerà!'

Martin Freeman a.k.a. Everett Ross nel MCU ha già letto il copione del sequel di Black Panther, e ha voluto dare qualche anticipazione ai fan in attesa di scoprire come sarà il film.

Anche se è stato da poco svelato il titolo del nuovo capitolo di Black Panther, il primo senza il compianto Chadwick Boseman, non sappiamo ancora molto sul nuovo film diretto da Ryan Coogler.

La curiosità su Black Panther 2 però è tanta, specialmente viste le incognite derivate dalla scomparsa dell'attore protagonista. Ma non preoccupatevi: in nostro soccorso, per darci almeno una (seppur vaga) idea di quello che possiamo aspettarci dalla pellicola, arriva Martin Freeman.

"Circa sette o otto settimane fa mi sono sentito su Zoom con Ryan Coogler, il regista e co-sceneggiatore, e mi ha letto tutto il copione" ha raccontato l'attore al The Late Late Show con John Corden.

"Mi ha presentato in maniera molto meticolosa il film incorporandoci le battute del mio personaggio. E alcune parti erano... Beh, erano parecchio strane" afferma poi ridendo "E credo che si potesse vedere dalla mia reazione e la mia faccia che alcune delle cose che stava dicendo... Continuava a fermarsi periodicamente e dirmi 'Resta con me, vedrai che funzionerà'".

"E penso che piacerà davvero alle persone. Voglio dire, non lo abbiamo ancora girato, quindi chi lo sa, magari faremo schifo. Ma no, spero di no, e che le persone possano ritenerlo un gran film!" conclude Freeman.

E voi cosa pensate ci verrà mostrato nel film? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale nel mese di luglio 2022.