Black Panther Wakanda Forever: M'Baku protagonista nel nuovo numero del fumetto

In occasione dell'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, la Marvel ha lanciato una nuova miniserie a fumetti composta da cinque numeri. Il primo numero è arrivato questo mese, mentre il prossimo sarà disponibile dal 16 novembre.

Nelle ultime ore, Comicbook.com ha rivelato in anteprima alcune tavole di Wakanda #2, che vi lasciamo in calce alla notizia. La storia si concentrerà su M'Baku e sull'Impero Intergalattico e sarà scritta da Evan Narcisse, Adam Serwer, Ibraim Roberson, Andrew Dalhouse e Joe Sabino.

Oltre alla storia principale, ogni numero di Wakanda contiene una puntata di "The History of the Black Panthers", una specie di guida realizzata da Evan Narcisse e Natacha Bustos che racconterà la storia di tutte le persone che hanno indossato il costume della Pantera Nera.

Oltre a presentare M'Baku, le tavole ci mostrano Monica Rambeau in visita all'Impero Intergalattico e il nuovo villan della storia, chiamato L'Krah.

Winston Duke tornerà ad interpretare M'Baku in Black Panther: Wakanda Forever. Il personaggio ha debuttato in Black Panther nel 2018 ed è apparso anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Inoltre, Black Panther: Wakanda Forever segnerà il debutto nel Marvel Cinematic Universe di Namor (Tenoch Huerta), che guiderà il regno sottomarino di Talocan contro il Wakanda.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla nuova identità di Black Panther e vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale il prossimo 9 novembre.