Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o sulle scene in spagnolo: 'Un bel regalo'

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Lupita Nyong’o ha confessato di aver finalmente realizzato un sogno quando ha potuto recitare in lingua spagnola durante Black Panther: Wakanda Forever. L'attrice Premio Oscar per 12 anni schiavo, lo ricordiamo, è nata a Città del Messico da genitori kenioti e parla più lingue.

"Ero davvero emozionata", ha detto durante l'intervista per Entertainment Weekly. "È stato un bel regalo. Ed ero molto, molto felice di farlo... Ho sempre voluto recitare in spagnolo e mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato che questa opportunità sarebbe arrivata con Black Panther".

Nyong'o ha detto che il film della Marvel "rappresenta diversi lati del mio patrimonio", aggiungendo: "Essendo nata in Messico e avendo rappresentato la cultura mesoamericana, il film è qualcosa che mi è molto vicino".

Il sequel di Black Panther introduce Namor, un villain interpretato dall'attore messicano Tenoch Huerta, che governa Talokan, una civiltà sottomarina ispirata alle leggende azteche. Grazie a questa trama, la Nakia della Nyong'o ha potuto parlare lo spagnolo e altre lingue indigene. Per la Nyong'o, avere avuto l'opportunità di parlare lingue diverse è stato qualcosa di "veramente bello".

"Ho sempre pensato che il fatto che parlasse coreano fosse una cosa molto bella, questo parlando del precedente film, e ho sempre pensato che fosse una cosa mai vista prima", ha detto Nyong'o.

Con un totale nazionale di 180 milioni di dollari da 4.396 sale e altri 150 milioni da 50 paesi nel mondo, il sequel di Ryan Coogler ha ottenuto un incasso globale di 330 milioni di dollari nel primo weekend: sia a livello nazionale che globale, solo altri due film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Spider-Man: No Way Home ($260 milioni dom./$601 milioni WW) e il già citato Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($187,4 milioni dom./$452 milioni WW) sono riusciti a fare meglio di Black Panther: Wakanda Forever dall'inizio della pandemia.

