Black Panther Wakanda Forever: Lupita Nyong'o è sempre stata contro al recast di T'Challa

Mancano ormai pochissime settimane all'uscita del secondo capitolo di Black Panther, prossima pellicola targata Marvel Studios che arriverà nelle sale italiane l'11 novembre.

Nella sua ultima intervista a The Hollywood Reporter, la star e vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o, che interpreta Nakia nel MCU, ha commentato la sua esperienza sul set di Wakanda Forever. In particolare, l'attrice ha parlato della sceneggiatura del film, che a seguito dell' improvvisa scomparsa di Chadwick Boseman è stata inevitabilmente stravolta.

“Questa non è la morte della Pantera Nera, questo è il punto. T'Challa sta riposando. So che gli spettatori vorrebbero un recast per moltissimi validi motivi, ma io non ho questa pazienza per sopportarli. Non ho questa forte presenza di spirito, o non ho l'obiettività per discuterne. Non posso. Sono molto di parte", ha dichiarato Nyong'o, che ha parlato anche dello script originale di Black Panther precedentemente.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever sarà la pellicola conclusiva della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Il cast del film comprende Angela Bassett nei panni della regina Ramonda, Winston Duke nei panni di M'Baku, Danai Gurira nei panni di Okoye e Martin Freeman nei panni di Everett Ross. Riri Williams farà il suo debutto nel MCU nei panni di Ironheart, mentre Tenoch Huerta sarà Namor. Il film è interpretato anche da Florence Kasumba, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Intanto, sembra che Wakanda Forever esordirà alla grande al box office.