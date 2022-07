Black Panther Wakanda Forever, Lupita Nyong'o: 'Le riprese sono state come una terapia'

L'omaggio a Chadwick Boseman nel primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever è stato ben visibile per tutti gli spettatori del Comic-Con di San Diego e anche in tutto il mondo dopo la diffusione in streaming del filmato. Il cast si è molto commosso dopo la presentazione, con Lupita Nyong’o che ha paragonato le riprese del film a una terapia.

I fan avranno la possibilità di piangere uno dei loro attori preferiti e una delle interpretazioni più iconiche del Marvel Cinematic Universe quando Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale alla fine dell'anno. Per il cast, però, questo processo è avvenuto durante le riprese, come ha rivelato la Nyong'o a The Hollywood Reporter.

"Per noi del cast, aver perso il nostro re, Chadwick Boseman, è stato un lutto molto difficile da elaborare e, per molti versi, lo stiamo ancora elaborando. Quando si perde qualcuno, non so quando si smette di sentirne la mancanza. E naturalmente l'abbiamo sentita molto, facendo questo film senza di lui".

L'attrice ha descritto le condizioni di produzione del film come "anni difficili per tutti", tenendo conto anche dei contrattempi legati al COVID. Con così tanti ostacoli che si sono frapposti al completamento del film, per il premio Oscar il risultato è una "potente dichiarazione in sé".

"Sono molto orgogliosa di averlo fatto. È stato molto terapeutico. Mi ha ridato un senso di speranza realizzarlo".

Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi da questa rivisitazione del Wakanda, Nyong'o ha dichiarato che il mito è stato "ampliato in modi che lasceranno la gente a bocca aperta - non solo il Wakanda ma il mondo di Black Panther". L'attrice ha anche commentato la possibilità che qualcun altro assuma il costume di Black Panther, stuzzicando: "Non vi piace quando c'è un bel segreto?".

Se non lo avete ancora visto, vi rimandiamo quindi al primo trailer di Black Panther Wakanda Forever, in uscita a novembre.