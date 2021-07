Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o: fisico da urlo in vista delle riprese

Quasi a voler rispondere al video dell'allenamento di Brie Larson, che si sta preparando a riprendere il ruolo di Captain Marvel di The Marvels, l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ha pubblicato un video di fitness sul suo profilo Instagram in vista delle riprese di Black Panther: Wakanda Forever.

I lavori sul sequel di Black Panther sono iniziati a fine giugno, e infatti proprio in quei giorni Lupita Nyong'o ha condiviso un video nel quale si allena a New York: nelle scorse ore la clip è diventata virale e ha catturato l'attenzione dei fan, che hanno notato che il profilo social della star da quel momento è andato aggiornandosi continuamente con video e/o foto incentrati sugli allenamenti dell'attrice. "Il fitness una volta era mio amico", ha dichiarato Lupita Nyong'o. "Mi ci sto riabituando e lo amo (ma il cibo spazzatura rimane nel bagagliaio!)".

L'attrice in precedenza aveva parlato del suo ruolo nel film, omaggiando il compianto collega Chadwick Boseman. "La gente mi chiede: 'Sei entusiasta di tornare in quel film?' Ma entusiasmo non è la parola giusta. Mi trovo in uno stato molto pensieroso e meditativo pensando a Black Panther 2. La scomparsa di Chad è una cosa ancora estremamente dura per me, e non riesco nemmeno ad immaginare come sarà salire sul set e non averlo lì accanto a me ... Ma allo stesso tempo abbiamo un leader in Ryan Coogler, prova le stesse cose che proviamo noi a proposito di questa grande perdita e la sua idea per questo film è spiritualmente ed emotivamente corretta. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare per onorare ciò che ha fatto Chad".

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema l'8 luglio 2022. Secondo le ultime informazioni, la trama introdurrà Atlantide e Namor. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il franchise di Black Panther approderà anche su Disney+ con la serie tv Kingdom of Wakanda, che però non ha ancora una data di uscita sul servizio di streaming on demand.