Black Panther: Wakanda Forever, Ludwig Goransson confermato alla colonna sonora del sequel

È l'affidabile Variety a informarci oggi che il blasonato Ludwig Goransson è stato confermato dai Marvel Studios come compositore ufficiale del prossimo e attesissimo Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler, secondo capitolo del franchise che vedrà un nuovo protagonista dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman.

Il sequel è attualmente in produzione negli Stati Uniti d'America, e intervistato proprio dai microfoni di Variety è stato lo steso Goransson a confermare il suo ritorno alla OST del cinecomic Marvel Studios, dichiarando al riguardo: "Al momento sto cominciando a sviluppare delle idee concettuali per la colonna sonora e conversando con Ryan Coogler al riguardo".



Il compositore viene dall'ultima esperienza con la spettacolare ed energica colonna sonora del controverso Tenet di Christopher Nolan e sta lavorando al momento anche alle musiche dell'annunciato Turning Red della Pixar. Ultimato questo, Goransson dovrebbe dedicarsi anima e corpo alla scrittura e composizione della OST di Black Panther: Wakanda Forever, che ricordiamo vedrà nel cast Letitia Wright, Angela Bassett, Martin Freeman, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Michaela Coel e Dominique Thorne.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane l'8 luglio 2022. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Black Panther.

