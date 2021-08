Black Panther: Wakanda Forever, nuovo look per l'Everett Ross di Martin Freeman: le foto

Dopo le prime foto di Riri Williams a.k.a. Ironheart in Black Panther 2, ora abbiamo occasione di rivedere un volto familiare, con un look decisamente differente: come sarà cambiato Everett Ross?

Continuano le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, e dal set del film stanno arrivando tante nuove immagini e informazioni.

Negli scorsi giorni abbiamo infatti visto Shuri, Riri Williams e persino assistito a un inseguimento in auto, mentre oggi è il turno di un altro volto noto che non vedevamo da un po'.

Nelle foto che trovate in calce alla notizia potete infatti vedere un barbuto Martin Freeman che con doppio petto e occhiali si aggira elegantemente per il set.

Non sappiamo di preciso quale ruolo avrà l'Everett Ross di Martin Freeman in questo secondo capitolo di Black Panther, ma l'attore qualche mese fa aveva affermato che secondo lui "il film piacerà davvero alle persone", pur essendo "molto strano". Ovviamente, non c'è stata da parte sua un'ulteriore elaborazione di cosa potesse voler dire il termine "strano", ma possiamo solo immaginare quali sorprese ci riserverà la pellicola diretta da Ryan Coogler (magari l'introduzione di Namor? L'arrivo dei Fantastici 4? O qualcosa di completamente diverso?).

Black Panther: Wakanda Forever arriverà a luglio 2022 al cinema.